По городу Волчанск нанесен авиаудар.

В Харьковской области оккупанты обстреляли по меньшей мере 15 населенных пунктов, погиб мужчина. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов обстрелял не менее 15 населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. По г. Волчанск был нанесен авиаудар", - отметил он.

По информации Синегубова, в Купянске под обстрелом находился частный жилой сектор - повреждены дома, возникли пожары.

Видео дня

"В результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района поврежден частный дом, произошел пожар. К сожалению, погиб 68-летний гражданский мужчина", - отметил председатель ОВА.

Кроме того, в Волчанске Чугуевского района враг обстрелял Центр первичной медико-санитарной помощи. Повреждены здания больницы, гаражи и автомобили.

Также в результате обстрела с. Первомайское Харьковского района поврежден жилой дом, ранен мужчина. Он получил медицинскую помощь на месте.

Удар России по Волчанску: что известно

16 февраля россияне нанесли удар по Волчанску. В результате ракетной атаки пострадала ремонтная бригада, которая восстанавливала линии связи. Ранения получили шестеро мужчин в возрасте от 30 до 65 лет.

Впоследствии из-за повторного обстрела Волчанска погиб 45-летний местный житель. Взрывами повреждены производственные корпуса одного из предприятий, 10 частных домов, хозяйственные постройки, линии электросетей.

Вас также могут заинтересовать новости: