Также оккупанты совершили более 60 обстрелов украинских территорий из реактивных систем залпового огня.

За сутки российские войска нанесли один авиационный и 11 ракетных ударов по Украине, три из которых - по гражданской инфраструктуре.

Об этом речь идет в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

"Противник нанес 1 авиационный и 11 ракетных ударов, из них 3 - по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Запорожской областей", - рассказали в Генштабе. Кроме того, оккупанты совершили более 60 обстрелов украинских территорий из реактивных систем залпового огня.

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Отмечается, что на Херсонском направлении противник продолжает обстреливать украинские позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега Днепра - под удары попали более двадцати населенных пунктов.

В частности, это Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Новокаиры, Республиканец, Милове Херсонской области и город Херсон.

Массированный ракетный удар по Украине 5 декабря

В начале декабря РФ в восьмой раз атаковала украинскую критическую инфраструктуру. 5 декабря захватчики запустили более 70 ракет, и 61 из них ликвидировали наши защитники.

"Прилеты" были зафиксированы в Киевской, Одесской и Винницкой областях, были повреждены энергообъекты.

Позже представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий предупредил, что у России еще есть ракеты на три-пять волн массированных атак.

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