Людмила Хомутовская уточнила, что до конца года будет еще минимум три крупных атаки на территорию Украины.

Известный таролог Людмила Хомутовская дала прогноз до конца года касательно военной ситуации в Украине. Эксперт утверждает, что до 31 декабря Россия трижды попытается "накрыть" ракетами всю территорию нашей страны.

Один из мощных обстрелов может состояться уже на этой неделе. Об этом эксперт сообщила в интервью Славе Демину:

"Карты обещают, что до Нового года будет три массированных ракетных обстрела. Один будет на этой неделе. Если посчитать, то каждую неделю будет по одному обстрелу".

Хомутовская добавила, что у России уже нет столько сил и ресурсов, чтобы осуществлять такие интенсивные атаки, как в октябре или ноябре. С каждым разом обстрелы будут более локальными:

"Я так понимаю, что это будет примерно такой обстрел, как в прошлый раз. Но на этот раз может прилететь немного больше ракет. Но на выходе будет то же самое. Единственная разница - это будет какое-то болючее для Украины разрушение".

Напомним, известный таролог дала прогноз по войне на 2023.

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