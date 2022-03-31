Российский вор заявил, что украл косметику и спортивную одежду и обувь.

Российские военные продолжают мародерствовать в населенных пунктах Украины. Оккупанты воруют даже косметику и одежду.

Соответствующую аудиозапись обнародовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Так, оккупант общался с, предположительно, супругой. Женщина сообщает, что ходят слухи, что российские войска возвращаются домой. В свою очередь оккупант говорит, что они сначала уходят в Беларусь, потом в Смоленск и только после этого домой.

При этом российский военный хвастается, что украл косметику и спортивную одежду, которая принадлежала украинской семье.

"Я тут вам маленько это…подукрал косметики вам немножко. Пробники, правда, ну ладно… Кроссовки потом женские NB, фирменные, 38-й размер", - заявил российский грабитель.

Его супруга не ругает своего "добытчика", а наоборот хвалит и радуется награбленному.

"Да ты мой сладенький, все в дом, все в семью… Ну и ладно, это привет с Украины будет, че. Ну какой русский человек не сопрет ниче, ты че",- отвечает девушка.

По словам, вора в Украине все качественное, поэтому оккупанты "сумками все тащут". Также он жалуется, что не смог забрать ноутбук, потому что не было сумки, но набрал футболок.

"Ну так представь, Софья пойдет учиться ей ноутбук-то тоже нужен. Набирай, набирай, Андрей. Че можешь, всё бери. Футболки всегда нужны", - отвечает женский голос.

Кроме того, российский военный заявил, что "офигел, когда зашел в комнату…"

"Прикинь, как они жили. И как мы живем. Вот они за это и бьются… ну, нормально жили", - завистливо ответила его избранница.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабную войну против Украины. Российские войска бомбят города, уничтожают инфраструктуру и массово убивают мирное население Украины. При этом российские военные ведут себя, как обычные воры и мародеры, когда заходят в украинские населенные пункты. Оккупанты грабят дома, расстреливают мирных жителей, издеваются над людьми и насилуют женщин.

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