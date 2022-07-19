Одиннадцать раз оккупанты обстреливали мирные помещения артиллерией.

Российские оккупанты атаковали по четырем направлениям, почти везде наступление уже отбито.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Россияне продолжили массово обстреливать из авиации, артиллерии, наносить ракетные удары по небольшой части Луганской области, где ВСУ держали оборону 18 июля.

"В течение дня они одновременно пытались вести штурм по четырем направлениям. Верхнекаменское атаковали и со стороны нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаревки. Оттуда же хотели продвинуться в сторону Донецкой области. Пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки", - пояснил он.

По словам Гайдая, на многих направлениях наступление удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются до сих пор.

"По Верхнекаменскому враг нанес еще и авиаудар", - добавил Гайдай.

По населенным пунктам на границе двух областей враг нанес четыре ракетных и два авиаудара, уточнил Гайдай.

Одиннадцать раз оккупанты обстреливали мирные помещения артиллерией.

Со ствольной и из реактивной артиллерии почти непрерывно россияне обстреливают и Луганскую, и населенные пункты Донецкой области.

Война в Украине: актуальные данные

Враг продолжил обстрелы востока Украины, нанося ракетные удары по другим украинским регионам.

Русская армия пошла в наступление на Славянском направлении. Все попытки штурмовых действий в направлениях населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины успешно отбили.

По мнению экспертов из Института изучения войны, на текущем этапе войны Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута, не отдавая приоритет захвату Славянска.

А вот британские разведчики считают, что россияне сталкиваются с нехваткой личного состава и разрываются между наступлением на Донбассе и обороной оккупированной Херсонской области.

В боях ВСУ уничтожили уже 38 550 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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