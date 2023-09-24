ВСУ отбили атаки оккупантов на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

Российские войска за 24 сентября вели наступательные действия на нескольких направлениях фронта, но Силы обороны успешно отразили все атаки, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что в течение суток произошло 24 боевых столкновения.

Война в Украине - ситуация на "горячих" направлениях 24 сентября

Отчитываясь о ситуации на фронте 24 сентября, в Генштабе отметили:

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на Лиманском направлении противник наступательных действий не вел; авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Невское Луганской области и Спорное Донецкой области; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Спорное, Раздолевка Донецкой области;

противник наступательных действий не вел; авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Невское Луганской области и Спорное Донецкой области; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Спорное, Раздолевка Донецкой области; на Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области; враг пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел; нанес авиационные удары вблизи Клещиевки, Андреевки, Нью-Йорка Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области;

наши защитники успешно отбили атаки противника в районе восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области; враг пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел; нанес авиационные удары вблизи Клещиевки, Андреевки, Нью-Йорка Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, успеха не имел; нанес авиационный удар возле этого населенного пункта; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Авдеевка и Карловка Донецкой области;

противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, успеха не имел; нанес авиационный удар возле этого населенного пункта; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Авдеевка и Карловка Донецкой области; на Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 11 атак врага в районе Марьинки Донецкой области; противник нанес авиационный удар неподалеку от Новомихайловки Донецкой области; под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, среди них Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Первомайское, Прасковеевка Донецкой области;

в течение суток наши защитники успешно отбили 11 атак врага в районе Марьинки Донецкой области; противник нанес авиационный удар неподалеку от Новомихайловки Донецкой области; под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, среди них Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Первомайское, Прасковеевка Донецкой области; на Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское и Зеленое Поле Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Благодатное, Урожайное, Равнополь Донецкой области;

враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское и Зеленое Поле Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Благодатное, Урожайное, Равнополь Донецкой области; на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию; наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Роботино Запорожской области; враг нанес авиационные удары в возле ивового, Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Егоровка, Новоданиловка, Новоандреевка, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении, как сообщили в Генштабе, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Одрадокаменка, Бургунка и Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Херсонской области, среди них Казацкое, Ольговка, Токаровка, Днепровское, Кизомис, Станислав Херсонской области.

Война в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло более 20 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один зенитно-ракетный комплекс, 8 артиллерийских средств.

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