Российские войска за 24 сентября вели наступательные действия на нескольких направлениях фронта, но Силы обороны успешно отразили все атаки, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.
Отмечается, что в течение суток произошло 24 боевых столкновения.
Война в Украине - ситуация на "горячих" направлениях 24 сентября
Отчитываясь о ситуации на фронте 24 сентября, в Генштабе отметили:
- на Лиманском направлении противник наступательных действий не вел; авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Невское Луганской области и Спорное Донецкой области; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Спорное, Раздолевка Донецкой области;
- на Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области; враг пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел; нанес авиационные удары вблизи Клещиевки, Андреевки, Нью-Йорка Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области;
- на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, успеха не имел; нанес авиационный удар возле этого населенного пункта; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Авдеевка и Карловка Донецкой области;
- на Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 11 атак врага в районе Марьинки Донецкой области; противник нанес авиационный удар неподалеку от Новомихайловки Донецкой области; под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, среди них Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Первомайское, Прасковеевка Донецкой области;
- на Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское и Зеленое Поле Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Благодатное, Урожайное, Равнополь Донецкой области;
- на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию; наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Роботино Запорожской области; враг нанес авиационные удары в возле ивового, Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Егоровка, Новоданиловка, Новоандреевка, Плавни Запорожской области.
На Херсонском направлении, как сообщили в Генштабе, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Одрадокаменка, Бургунка и Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Херсонской области, среди них Казацкое, Ольговка, Токаровка, Днепровское, Кизомис, Станислав Херсонской области.
Война в Украине - актуальное
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло более 20 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск поражен один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один зенитно-ракетный комплекс, 8 артиллерийских средств.