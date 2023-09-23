Эксперт напомнил, что россияне применяли и дневные атаки, но в основном действительно бьют перед утром.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какую цель преследуют российские войска, запуская ракеты преимущественно перед рассветом.

"Это психология и медицина. Дело в том, что предрассветное состояние человека самое слабое. Ночь позади, бессонная ночь на боевом дежурстве, хочется спать, ощущение того, что до конца дежурства остается несколько часов, и человек расслабляется. Это всегда так, классика всех боевых действий - раннее утро. Все военные операции в ходе ведения войны начинались в 4-5 утра", - отметил он.

Эксперт напомнил, что россияне применяли и дневные атаки, но в основном действительно бьют перед утром.

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"Так говорят врачи и психологи, что самая низкая бдительность, самая низкая стрессоустойчивость у человека именно в этот предрассветный или в рассветный период. Поэтому все атаки происходят по классической схеме", - добавил Жданов.

Почему крылатые ракеты РФ могут кружить по Украине - ответ Жданова

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов российские крылатые ракеты и дроны Shahed кружат по территории Украины, пытаясь запутать ПВО. А не сбивают их на подлете к городам, потому что в Украине пока не создана глубокоэшелонированная система противовоздушной обороны:

"Они понимают, где плотность ПВО выше, а где плотность ПВО ниже, и маршрут для крылатых ракет прокладывается там, где наименьшая плотность ПВО".

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