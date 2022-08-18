Россия исчерпала все свои козыри, но ни один из них не сработал.

В России пропаганда Кремля постепенно начнет готовить граждан к поражению в Украине и возвращению оккупированного Крыма.

Об этом 18 августа в эфире "FreeДом" заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Россия теперь будет постепенно готовить свое общество, потому что в РФ правит пропаганда, даже не Путин, к тому, что в Крыму диверсанты. Они будут делать это постепенно и заранее", — отмечает Жданов.

По его словам, России больше нечем пугать Украину и мир, поэтому остается только готовить свое общество к поражению.

"Россия уже использовала все козыри. Даже ядерный шантаж не только нас, но и мирового сообщества, все равно, он не действует. Ну чем они еще нас могут испугать? Ракетным ударом — нет, мы не боимся, мы знаем, что это и знаем, как с ним бороться. Электростанция (ЗАЭС - УНИАН) – они получили абсолютно обратную реакцию – более 40 стран, плюс страны ЕС возложили всю ответственность на Россию. А во-вторых, никто не испугался — все требуют демилитаризаций территории станции", - объяснил эксперт.

Как ранее сообщалось, после недавних ударов по своим военным объектам в оккупированном Крыму российское руководство теряет уверенность в безопасности полуострова.

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