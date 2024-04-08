Плетенчук также рассказал, что РФ частично изменила тактику действий Черноморского флота.

Российско-украинская война продолжается и РФ вывела на боевое дежурство корабли в Средиземном море, сообщил в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"По состоянию на сейчас ракетоносители отсутствуют как в Черном, так и в Азовском морях. Но в Средиземном море находится три носителя крылатых ракет. Суммарный залп может составлять до 20 единиц", - сказал Плетенчук.

Он также рассказал, может ли Украина полностью обезопасить себя от ударов из района временно оккупированного Крыма. По словам Плетенчука, в том числе и с этой целью удары Сил обороны по военным объектам в Крыму будут продолжаться.

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Однако, без полного освобождения акватории, обеспечить, чтобы враг не применял эту локацию (для нанесения ударов по Украине - УНИАН). И стоит понимать, что тактика врага заключается в использовании мобильных платформ, которые достаточно сложно отслеживать, которые постоянно перемещаются и не находятся на стационарных позициях. Поэтому опасность существует.

Кроме того, спикер рассказал о том, что Россия частично изменила тактику действий Черноморского флота после назначения нового руководителя.

Единственное изменение в тактике, которую по состоянию на сейчас можно констатировать - это использование в качестве платформы для запуска именно подводных носителей. Сейчас мы имеем единственный подтвержденный раз использования этой платформы, обстрел с подводной лодки позавчера. И других изменений в тактике сейчас мы не наблюдаем.

Российско-украинская война в море: важные новости

Накануне в ВМС сообщили, что Украина диктует России свои условия боев в Черном море. Он также отметил, что каждое судно под военным флагом в Черном море для Украины является законной целью.

Ранее в ВМС рассказали, что Россия прячет Черноморский флот в бухте, забаррикадировавшись баржами. Такая стратегия чем-то похожа на ту, которой РФ придерживается для защиты Крымского моста.

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