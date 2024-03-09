Поскольку противник адаптируется к новым вызовам, нашему командованию приходится планировать атаки более детально.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что на сегодня инициатива боев в Черном море принадлежит Украине.

"Сегодня достаточно сложно прогнозировать, что нас ожидает в текущем году. Поскольку не следует списывать со счетов имеющийся корабельный состав вражеского Черноморского флота. Враг адаптируется к новым вызовам и реагирует на них. Соответственно планировать новые операции по уничтожению вражеского флота нам приходится более детально и слаженно", - пояснил он в эфире "Еспресо".

По словам Плетенчука, можно также говорить и о положительной тенденции действий украинских защитников в Черном море. Представитель ВМС отметил, что каждое судно с военным флагом будет законной целью.

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"В частности, можно констатировать, что инициатива сегодня на нашей стороне. В этом деле инициатива много значит, поскольку появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий. По состоянию на сейчас у нас это получается, но мы должны работать и дальше. Поскольку, по словам командующего ВМС ВСУ, каждое судно под военным флагом в Черном море для нас является законной целью", - подытожил он.

Потери российского флота и усиление украинского

Недавно Плетенчук заявил, что украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ, а также "достаточно много" судов повредили. По словам экспертов, на ходу у оккупантов только пять больших десантных кораблей.

При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что противолодочный корвет "Иван Мазепа", который строится в Турции, уже в этом году будет готов служить Украине.

Украина уже готовит экипаж для корвета "Гетман Иван Мазепа", который сейчас строят в Турции для Военно-морских сил ВСУ. На вооружении ВМС в бригаде морской авиации применяются изделия турецкого ВПК - знаменитые "Байрактары".

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