Утром сообщали о трех раненых.

Россия в ночь на 17 августа нанесла ракетные удары по Одесской области самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском Х-22.

Об этом сообщает служба связей с общественностью ОК "Пивдень" в Facebook.

Сообщается о четырех раненых среди гражданских. Им оказали медицинскую помощь. Пожар на общей площади более 600 кв. м ликвидирован.

Как писал УНИАН, сегодня ночью в Одесской области раздались взрывы. По информации ОВА, оккупанты попали несколькими ракетами в базу отдыха в области, повреждены частные дома.

В среду утром информировали о трех раненых.

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Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. На Краматорском и Авдеевском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а вот на Славянском – отступил.

Наступления противника отбиты у Спорного, Железного, Шумов и Зайцево. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

Также бои продолжаются на Харьковском направлении.

С территории Беларуси российский Су-34 16 августа нанес авиаудар по военному аэродрому под Житомиром. Личный состав успел укрыться.

Не прекращаются ракетные удары по Одесской области, а также обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

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