Вражеская ракета не достигла своей цели, утверждают в Воздушных силах ВСУ.

Во время воздушной тревоги в обед российские ракеты были запущены по Украине с самолета Су-57.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. "Только что была воздушная тревога (речь идет об объявленной тревоге в 13 часов, - УНИАН). В акватории над Черным морем был замечен самолет Су-57, который нес дополнительную полезную нагрузку, а именно управляемые авиационные ракеты. Состоялись пуски", - сообщил он.

По его словам, ракета прошла через Николаевскую и достигла Кировоградской области, а после этого изменила свой курс в направлении Кривого Рога. "Ракета не достигла своей цели", - сказал спикер Воздушных сил. При этом отметил, что в информационном пространстве появилась информация о том, что якобы произошли пуски в сторону Одессы. "Однако такие пуски Воздушными силами не фиксировались", - сказал Евлаш.

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Он напомнил, что сегодня утром враг атаковал критическую инфраструктуру Украины крылатыми ракетами "Искандер-К". Были нанесены удары по гражданской инфраструктуре.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром Россия нанесла ракетный удар по городу Смела Черкасской области.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе. Он отметил, что обошлось без погибших, за помощью к медикам обратились шесть человек.

Табурец сообщил, что взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах. Также выбило окна в многоэтажке.

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