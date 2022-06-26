Также россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Беларуси.

Руководство учреждений и организаций Гомельской области Беларуси предупреждено о вероятности возвращения подразделений Вооруженных сил РФ на территорию страны.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

По данным ГУР, одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Беларуси. Официальная цель - проведение совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО.

"Для этого запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи", - отметили в разведке.

Также, по данным ГУР, с 22 июня на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения. "Зато анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами, не проводятся. Самих резервистов сейчас используют для проведения хозяйственных работ", - сообщили в украинской разведке.

Как сообщал УНИАН, 25 июня в ГУР заявили, что армия Беларуси не сможет наступать на Украину без помощи России, но Кремль держит в резерве треть своих батальонных тактических групп. Вместе с тем, формирование ударной группировки учитывая опыт марта-апреля, займет 3-4 недели, из которых 2-3 понадобится на возвращение подразделений армии РФ в Беларусь.

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