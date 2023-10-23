Расходы на оборону в РФ в 2024 году составят около 6% ВВП. При этом расходы на образование и здравоохранение будут заморожены на уровне 2023 года.

Россия все активнее сосредотачивает расходы своего бюджета на финансировании войны против Украины.

Как сообщают аналитики Министерства обороны Великобритании, предложенный государственный бюджет страны-агрессора на 2024 г. предусматривает увеличение запланированных расходов на оборону примерно на 68% по сравнению с бюджетом на 2023 год.

Следовательно, расходы на оборону в РФ в 2024 году составят около 6% ВВП. При этом расходы на образование и здравоохранение в России будут заморожены на уровне 2023 года, что означает реальное сокращение из-за инфляции.

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При этом РФ придется выделить больше средств для финансирования выплат и расходов на здравоохранение для растущего числа раненых и семей погибших оккупантов.

"Более половины солдат, получивших достаточно тяжелые ранения, требующие длительного лечения, потеряли конечности, а каждый пятый из них нуждается в ампутации верхних конечностей", - указывают аналитики, ссылаясь на слова заместителя министра труда России Алексея Вовченко.

Эксперты отмечают, что увеличение военных расходов приведет к инфляционному давлению в России. Также постоянное увеличение военных расходов усугубит финансовое давление на российский бизнес.

"Любое существенное сокращение военных расходов в будущем, вероятно, приведет к устранению главного двигателя российской экономической активности в условиях санкций", - считают эксперты.

Война в Украине

По состоянию на 14 сентября 2023 года в РФ на войну против Украины планировали мобилизовать до миллиона россиян. Кремль сделал ставку на контрактников и заключенных, которых вербует министерство обороны РФ.

28 сентября 2023 года стало известно о том, что Россия увеличит расходы на войну в 2024 году почти на 70%. Российский Минфин предложил выделить на "национальную оборону" до 10,77 трлн рублей.

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