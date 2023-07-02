На боевом дежурстве находятся девять вражеских кораблей.

На боевом дежурстве в Черном море находятся девять вражеских кораблей, среди которых есть четыре носителя крылатых ракет "Калибр".

Как говорится в сообщении пресс-центра командования ВМС ВСУ, оккупанты вывели в Черное море еще один ракетоноситель. Как отмечается, в Черном море на боевом дежурстве уже находятся девять вражеских кораблей. Общий залп - до 24 единиц.

В Азовском море находится один российский корабль без "Калибров" на борту. В Средиземном море на боевом дежурстве пребывают до восьми кораблей противника, среди которых есть носитель "Калибров". Общий залп - до 16 ракет.

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Вражеские корабли в море

Вечером 1 июля на боевом дежурстве в Черном море находились две подводных лодки, на борту которых было восемь крылатых ракет "Калибр". Затем в составе корабельной группировки оккупантов количество ракетоносителей увеличилось до трех – к двум подводным лодкам присоединился надводный корабль. Суммарный залп "калибров" вырос до 16 единиц.

Ракетную атаку враг направил по Одесской и Николаевской области: три "Калибра" силы противовоздушной обороны уничтожили над Черным морем.

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