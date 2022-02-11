Заявления опубликованы почти одновременно боевиками "ЛДНР" и официальными представителями России.

Россия и подконтрольные ей боевики почти одновременно выпустили заявления о якобы подготовке Украиной к "наступлению" на оккупированные части Донбасса.

Как пишет пропагандистское ТАСС, главарь российских боевиков на Донбассе Денис Пушилин 11 февраля заявил о том, что "Украина переходит в наступление и начинает использовать все оружие, которое у нее есть".

Он добавил, что в случае якобы "полномасштабного наступления" со стороны Киева Москва привлечет регулярные войска "для защиты" жителей ОРДЛО.

В свою очередь, директор российской внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что "Украина ведет активную подготовку к войне, практически все части ВСУ сконцентрированы на востоке.

Нарышкин, цитирует российский Интерфакс, пожаловался на "сотни тонн" военной помощи, которые Британия, США и ЕС отправляют в Украину вместе с военными инструкторами.

"Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов", - утверждает Нарышкин.

Заявления России о якобы запланированные Киевом "провокации" происходят на фоне рассмотрения Госдумой РФ предложения "Единой России" об узаконенной поставке оружия "ЛДНР" и признании преступных псевдореспублик.

Угроза полномасштабной войны РФ против Украины

Россия сконцентрировала на территории оккупированных территорий Украины и вокруг ее границ более 100 тысяч войск, которые, как считает международное сообщество, Москва может привлечь к полномасштабному вторжению.

При этом ни в Вашингтоне, ни в Киеве не исключают, что РФ может воспользоваться гибридными методами введения войны, в частности осуществить кибератаки или провокации на востоке Украины против своих же оккупационных сил.

Россия склоняет Киев к прямым переговорам со своими подконтрольными боевиками, чтобы переложить на марионеток всю ответственность за начатые боевые действия в 2014 году на востоке Украины.

Во время последней "нормандской" встречи на уровне советников в Берлине Украина отказалась идти на уступки России.

Безуспешными оказались и переговоры Кремля с США и НАТО – РФ потребовала от Запада "гарантий" невступления Украины в Альянс.

На фоне международных провалов Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь и в оккупированный Крым, а также стягивает солдат и технику в западный регион - недалеко от границы Украины.