В Черном море находятся 4 вражеских корабля и подводная лодка с 36 крылатыми ракетами на борту.
Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
"В Черном море в корабельной группировке врага 4 корабля и 1 подводная лодка, снаряженные 36-ю крылатыми ракетами, а также 5 ВДК (больших десантных корабля – УНИАН). Поэтому угрозы ракетного удара и высадки десанта остаются актуальными. Учтите это перед тем, как планировать свой отдых на побережье", - сказал Назаров.
Он напомнил, что рано утром враг нанес ракетный удар по Одесской области, попав в сельскохозяйственное предприятие. Разрушены складские помещения, повреждено оборудование и несколько автомобилей. Пожар площадью на 40 кв. м спасателями был оперативно ликвидирован. Два человека получили легкие ранения.
Назаров также призвал соблюдать меры безопасности, не пренебрегать предупреждениями о воздушной опасности.
Ранее сообщалось, Российская Федерация стянула в Черное море пять больших десантных кораблей. Несколько десантных кораблей РФ находятся у берегов Крыма.