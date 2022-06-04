Также в акватории 5 больших десантных корабля оккупантов.

В Черном море находятся 4 вражеских корабля и подводная лодка с 36 крылатыми ракетами на борту.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"В Черном море в корабельной группировке врага 4 корабля и 1 подводная лодка, снаряженные 36-ю крылатыми ракетами, а также 5 ВДК (больших десантных корабля – УНИАН). Поэтому угрозы ракетного удара и высадки десанта остаются актуальными. Учтите это перед тем, как планировать свой отдых на побережье", - сказал Назаров.

Он напомнил, что рано утром враг нанес ракетный удар по Одесской области, попав в сельскохозяйственное предприятие. Разрушены складские помещения, повреждено оборудование и несколько автомобилей. Пожар площадью на 40 кв. м спасателями был оперативно ликвидирован. Два человека получили легкие ранения.

Назаров также призвал соблюдать меры безопасности, не пренебрегать предупреждениями о воздушной опасности.

Ранее сообщалось, Российская Федерация стянула в Черное море пять больших десантных кораблей. Несколько десантных кораблей РФ находятся у берегов Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: