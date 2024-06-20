С 22 мая начались работы по возведению пяти пирсов у основания моста.

Россияне значительно увеличили количество защитных барж в Керченском проливе.

Как сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", количество защитных барж увеличилось в полтора раза, а под Крымским мостом появились пирсы. Сейчас заграждение в Керченской насчитывает уже 21 баржу.

"С 22 мая начались работы по возведению пяти пирсов у основания моста - на двух берегах острова Тузла и косе Тузла со стороны Краснодарского края России. По состоянию на 16 июня 2024 года самый длинный из причалов - около 190 метров, а самый маленький - почти 80 метров", - отмечает канал. Видео дня

Баржи

Угроза для Крымского моста

Накануне британская разведка сообщила, что российские оккупанты пытаются спрятать Крымский мост за баржами. По словам представителя ОК "Юг" Дмитрия Плетенчука, Силы обороны уже имеют опыт работы против таких ограждений.

Накануне немецкое издание Bild заявило, что Украина сейчас готовится к уничтожению Крымского моста. По мнению журналистов, на это может указывать недавнее уничтожение паромных переправ, которые РФ используют как альтернативу мосту.

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