В результате повреждены две многоэтажки.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Харькову, а также обстреливали в течение суток ряд населенных пунктов области (Ивашки, Коробочкино, Малиновку, Элитное, Калиново, Печенеги и Чугуев).

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Ракетной атаке подвергся Харьков, в результате повреждены две многоэтажки. Под вражеские удары попали села Ивашки, Коробочкино, Малиновка, Элитное, Калиново, пгт Печенеги, город Чугуев. Получили разрушения жилые дома, хозяйственные постройки. Работники следственно-оперативных групп и эксперты - обработали 20 фактов разрушений жилья и других объектов на территории региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители вместе с военными на блокпостах проверили за сутки более 1000 транспортных средств для выявления правонарушений. Благодаря информации от населения в отделы полиции доставлены 10 человек для проверки их на предмет возможного сотрудничества с российскими оккупантами.

Как известно, российские войска продолжают наступать на востоке страны. По сообщению Генштаба, 16 июля украинские силы отбили попытки штурмов врагом на Славянском и Бахмутском направлениях.

Вместе с тем ВСУ продолжают эффективно уничтожать склады с боеприпасами противника на оккупированных территориях. В Пентагоне считают, что наступление РФ значительно замедлилось именно благодаря использованию Украиной систем HIMARS.

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