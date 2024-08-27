К настоящему времени ракет над территорией Украины уже нет, но остаются "шахеды".

РФ уже второе утро подряд наносила массированный комбинированный удар по территории Украины.

Вслед за десятками дронов-камикадзе, которые терроризировали украинцев еще с ночи, оккупанты ранним утром запустили ракеты из-за чего по всей стране объявили воздушную тревогу.

К настоящему времени известно, что на Украину летели группы ракет с юга, и северо-востока. Они летели в основном в направлении западных областей. Так, из Хмельницкой области поступали сообщения о взрывах.Также известно об ударах по баллистической ракетой по Кривому Рогу и тремя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по западным областям.

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В некоторых областях тревога пока остается в силе: там все еще кружат "шахеды". Воздушные силы сообщили о беспилотниках, летающих над Херсонской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Житомирской областями.

В 06:45 в Воздушных силах сообщили о баллистике на Васильков и Обухов.

Некоторые телеграм-каналы вскоре сообщили о взрывах.

К этому времени стало известно о последствиях ночной атаки "шахедов" на Запорожскую область. По данным главы областной военной администрации Ивана Федорова, враг нанес семь ударов беспилотными летательными аппаратами по территории Запорожья и Запорожского района.

"Погиб мужчина, ранения получили мужчина и женщина", - детализировал он.

Федоров добачил, что взрывной волной и обломками повреждены частные дома, произошло возгорание сухой травы на открытой территории.

Самый массированный комбинированный удар по Украине

В ночь на 26 августа оккупанты провели комбинированный удар по Украине, применив различные ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В Воздушных силах сообщили, что это была самая большая атака за все время войны. В ходе нее РФ выпустила по Украине 127 ракет и 109 ударных дронов. Противовоздушная оборона сбила 102 ракеты и 99 беспилотников.

В результате этих атак погибли семь человек, еще 47 - пострадали. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

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