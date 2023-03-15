Штаты продолжат помогать украинскому государству, отметил представитель американского Минобороны.

Украине, которая уже более года ведет полномасштабную войну с Россией, предстоит тяжелая борьба.

Власти США будут продолжать все возможное, чтобы обеспечить потребности украинского государства в броне, противовоздушной обороне, боеприпасах, сообщил спикер американского Министерства обороны Пэт Райдер во время брифинга, который состоялся 14 марта, сообщает "Радио Сводоба".

"Важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что впереди еще тяжелая борьба, особенно когда мы приближаемся к... весне и лету", - отметил спикер Пентагона.

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Россияне активно пытаются прорваться вперед на части востока Украины и несут огромные потери. Генштаб Вооруженных сил Украины отмечал, что враг пытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Ожесточенные бои уже давно идут в Бахмуте. По данным Генштаба ВСУ, опубликованным утром 15 марта, в течение минувших суток в этом городе постоянно продолжались позиционные бои.

Стоит отметить, что по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, весной - в начале лета запланировано большое наступление российских захватчиков, и именно этот период станет решающим временем в войне.

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