Североатлантический альянс укрепляет "Небесный щит" стран Европейского союза 1000 ракетами для ЗРК Patriot.
Сегодня соответствующее подразделение НАТО заключило контракт на закупку упомянутого количества боеголовок при поддержке группы стран-членов ЕС, среди которых упоминаются Германия, Нидерланды, Румыния и Испания. Об этом пишет Reuters.
"Консолидированная многонациональная закупка в духе европейской инициативы "Небесный щит" (ESSI) обеспечивает экономию за счет масштаба и поддерживает расширение производственных мощностей для новых ракет GEM-T с целью удовлетворения растущего спроса", - говорится в заявлении НАТО.
Контракт на 1000 ракет для комплексов Patriot заключили с компанией COMLOG - совместным проектом американской военно-промышленной компании Raytheon и Европейским разработчиком ракетных систем MBDA, подчеркивается в сообщении Альянса.
Там обещают, что соответствующее производство ракет на территории Европы будет расширено.
Сколько ЗРК Patriot Украина может получить в 2024 году
Недавно военный обозреватель Денис Попович оценил, сколько Украина может получить ЗРК Patriot в 2024 году для защиты своего неба.
Накануне именно этими комплексами силы ПВО Украины на 100% защитили Киев от российских ракет "Кинжал": в рамках очередного массированного ракетного удара оккупанты запустили 10 целей. Об этом говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Как уточнил Попович, массовых поставок не стоит ожидать, ведь комплексы Patriot - слишком дорогое оружие. В то же время Залужный вчера акцентировал, что Украине нужно больше соответствующих ЗРК.