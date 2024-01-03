Контракт на тысячу ракет под ЗРК Patriot заключили сегодня.

Североатлантический альянс укрепляет "Небесный щит" стран Европейского союза 1000 ракетами для ЗРК Patriot.

Сегодня соответствующее подразделение НАТО заключило контракт на закупку упомянутого количества боеголовок при поддержке группы стран-членов ЕС, среди которых упоминаются Германия, Нидерланды, Румыния и Испания. Об этом пишет Reuters.

"Консолидированная многонациональная закупка в духе европейской инициативы "Небесный щит" (ESSI) обеспечивает экономию за счет масштаба и поддерживает расширение производственных мощностей для новых ракет GEM-T с целью удовлетворения растущего спроса", - говорится в заявлении НАТО.

Контракт на 1000 ракет для комплексов Patriot заключили с компанией COMLOG - совместным проектом американской военно-промышленной компании Raytheon и Европейским разработчиком ракетных систем MBDA, подчеркивается в сообщении Альянса.

Там обещают, что соответствующее производство ракет на территории Европы будет расширено.

Сколько ЗРК Patriot Украина может получить в 2024 году

Недавно военный обозреватель Денис Попович оценил, сколько Украина может получить ЗРК Patriot в 2024 году для защиты своего неба.

Накануне именно этими комплексами силы ПВО Украины на 100% защитили Киев от российских ракет "Кинжал": в рамках очередного массированного ракетного удара оккупанты запустили 10 целей. Об этом говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как уточнил Попович, массовых поставок не стоит ожидать, ведь комплексы Patriot - слишком дорогое оружие. В то же время Залужный вчера акцентировал, что Украине нужно больше соответствующих ЗРК.

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