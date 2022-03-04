Глава МИД выражает надежду, что мировое сообщество проснется и пока не слишком поздно окажет всю необходимую помощь Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает НАТО не допустить, чтобы Россия превратила Украину в руины подобно Сирии.

Об этом глава МИД сообщил в Facebook.

"Спасибо за все, что вы сделали, но это война. И на войне все нужно делать до того момента, пока мы не победим. Мы вместе ради безопасности в Европе, ради процветания Европы", - написал Кулеба.

"Россия пытается превратить Украину в Сирию, и тактики, которые она развернула, похожи на те, которые у них преобладали в Сирии. Но мы не должны позволить им создать Сирию в Европе", - подчеркнул министр.

"Мы готовы бороться. Мы продолжим бороться, но помогите нам. Если вы этого не сделаете, я опасаюсь, что вы будете вынуждены разделить ответственность за жизнь и страдания гражданских украинцев, которые умирают из-за жестокости российских пилотов, которые бросают на них бомбы", - заявил Кулеба.

Он добавил, что в последние восемь дней получал сообщения от многих зарубежных коллег, которые говорили ему, что их правительства решили предоставить Украине различные виды вооружения.

"Я уверен: эта война разворачивается таким образом, что наступит момент, и вы будете готовы предоставить нам что угодно, буквально все, что нам нужно, чтобы остановить Путина от нанесения ударов по вам и превращения Европы в страшный сон. Моя единственная надежда - что это не будет слишком поздно", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО объяснил отказ будет закрывать небо над Украиной тем, что в Альянсе опасаются, что это приведет к полномасштабной войне в Европе с привлечением большого количества стран.

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