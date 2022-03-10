Оккупант признался, что за 2 тыс. долларов США пошел работать в охранную фирму в Ростове.

Служба безопасности Украины обнародовала видео с пленным военным РФ, который на допросе рассказал, что Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной.

На видео СБУ оккупант признается, что за 2 тысячи долларов США пошел работать в охранную фирму в Ростове. Его, гражданского человека, наняли доставлять груз, информацию о котором держали в тайне.

Уже потом оказалось, что его задача – доставить 2 КАМАЗа боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова.

Украинские военные полностью разгромили вражескую колонну. Россиянину на видео повезло больше – он получил ранения.

Он понял, что никто не собирался рассчитываться с "добровольными смертниками" из "охранного агентства". Их послали на верную смерть.

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