Россия решила держать Авдеевку остатками "железа" 90 танковой дивизии, заявил аналитик Александр Коваленко.

Командование РОВ РФ, вероятно, приняло одно из окончательных решений по Авдеевке: туда хотят перебросить остатки "железа" 90-ой танковой дивизии.

Город собираются брать ценой всего, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"На Лиманском направлении их уже начинают заменять подразделениями 47 ТД 1 ТА. В частности, под Кременную, Рубежное и Старую Краснянку уже перемещаются подразделения 347 МСП 47 ТД. Они заменят 348-й МСП 90 ТД и 153-й ТП. Дальнейшая судьба 1441 МСП и 428 МСП 90 ТД пока покрыта туманом неизвестности", - пояснил он.

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При этом Коваленко отметил, что Россия начала выводить на восстановление боеспособности 228-й мотострелковый полк 90 танковой дивизии. "Если все подразделения 90 ТД будут отведены, то на месте останутся только 137-я ОМСБр 41-й ОВА и 201 ВБ. Усиление им могут составить подразделения 272-й МСП, которые сейчас гонят под Кременную", - отметил он.

Обозреватель считает, что это "интересный" размен, который навряд ли является равнозначным с точки зрения силы упомянутых ротаций. Такие "телодвижения" России можно пояснить лишь одним:

"Похоже, для командования РОВ важно как можно скорее додавить Авдеевку любой ценой и ценой всего. Это, кстати, ещё раз говорит о том, что ситуация там складывается не совсем по намеченному сценарию", - указал военный обозреватель.

Волонтер говорит - города Авдеевки больше не существует

Ранее волонтер Влад Маховский рассказал УНИАН, что Авдеевки как города больше не существует. На прошлой неделе он был в зоне боевых действий, пытаясь эвакуировать оставшихся там украинцев. Его "поймал" дрон оккупантов - оператор БПЛА ждал, пока Влад выйдет из машины, на которой большими буквами было написано "эвакуация".

Волонтер говорит, что ездить к Авдеевке очень рискованно, но все же они пытаются вытащить оттуда "ждунов", которые до последнего надеялись, что война быстро закончиться.

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