В боях участвуют различные подразделения противника, есть оккупанты, которые в бронежилете прячут спиртное, поделился защитник Украины.

Продолжаются бои за Авдеевку, российские оккупанты пытаются менять тактику.

Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона. Он напомнил, что угрожающая ситуация вокруг Авдеевки уже существует шестой месяц, и намерения врага не изменились- хотят выбить наши Силы обороны с позиций, но им это не удается.

"На сегодняшний день все без изменений. Позиции по флангам Авдеевки держатся. Противник массово выполняет сбросы с дронов. Сегодня оккупанты активно использовали кассетные боеприпасы", - сказал воин. По его словам, враг уже второй день не используют технику из-за погодных условий.

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Офицер рассказывает, что противник меняет тактику, прибегает к хитростям. "Подползали ночью, тихонько ждали утра и, как только "петухи начали петь", они начинали предпринимать попытки выхода на наши позиции", - рассказал Цехоцкий.

Он не исключает возможности массированного штурма города врагом, если им не удастся выполнить задачу по захвату города к российским псевдовыборам президента. "Но мы к этому тоже готовы", - подчеркнул защитник нашей страны.

Офицер ВСУ рассказал, что возле Авдеевки воюют различные подразделения РФ. "На нашем участке это первый армейский корпус, который усилен этими группами "Шторм-Z", которые напуганы, деморализованы. Также есть военные спецназовцы с хорошей подготовкой", - рассказал он.

По его словам, в разговорах, которые удается перехватить, оккупанты жалуются, что им "не сладко", несмотря на то, что у них преимущество в количестве артиллерийских боеприпасов. "Они признают, что украинские воины им "дают прикурить", а украинская разведка, в первую очередь аэроразведка, лучше", - рассказал Цехоцкий. По его словам, были случаи, когда захватывали россиян в плен и обнаруживали, что у отдельных из них в бронежилетах вместо защитной пластины была водка. "То есть он идет на поле боя и засовывает вместо пластин туда водку", - рассказал офицер.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 22 атаки врага в районе Авдеевки и еще семь - возле Тоненького и Невельского Донецкой области.

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