Глава украинской делегации напомнил, что российская сторона продолжает блокировать переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы.

Украина будет продолжать прилагать необходимые усилия по урегулированию конфликта на Донбассе и ожидает аналогичного подхода от Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Оценка членами Совета безопасности ООН событий, связанных с агрессией России против Украины, ясно указывает на то, что Кремль не принял решение окончательно положить конец конфликту и его агрессия продолжается", - заявил он.

Кравчук подчеркнул, что в рамках выполнения минских и нормандских договоренностей Украина предпринимает практические шаги для урегулирования конфликта на Донбассе, "преодолевая противодействие России в процессе переговоров".

В частности, он напомнил о завершении разведения сил и средств на трех участках в районе проведения операции Объединенных сил, а также о соглашении про разведение еще на четырех участках.

Глава украинской делегации добавил, что парламент продлил еще на год действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, а по инициативе украинской делегации на рассмотрение ТКГ был представлен план совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских соглашений.

Он уточнил, что этот документ содержит практические предложения, направленные на прекращение конфликта, и полностью соотвествует Минским договоренностям.

"Украина одобрила рамочные соглашения ТКГ о противоминной деятельности, а также доработанный план разминирования на 19 согласованных участках. Но российская сторона под различными предлогами отказывается завершить работу по разминированию, а также по 4 новым участкам разведения сил и средств", - пояснил Кравчук.

Он также напомнил, что на гуманитарном уровне Украина открыла два КПВВ в Золотом и Счастье на линии разграничения в Луганской области, но с первого же дня работа КПВВ была заблокирована российской оккупационной администрацией.

"Лишь беглое перечисление далеко не всех, а лишь основных шагов, которые мы совместно с нашими партнерами предприняли в течение последних 12 месяцев, свидетельствует о конкретных усилиях Украины по урегулированию ситуации на Донбассе. К сожалению, Россия не ответила взаимностью на эти шаги, а наоборот – в январе-феврале этого года число нарушений режима прекращения огня со стороны российских незаконных вооруженных формирований значительно возросло, что привело к новым боевым потерям среди украинских военнослужащих", - заявил глава делегации.

По его словам, из-за искусственной обструкции работы ТКГ на политическом треке так и не был достигнут прогресс в рассмотрении рабочих предложений Украины. Речь идет об имплементации политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря 2019 года.

"Также до сих пор не получено должной реакции российской стороны на действия Украины на других направлениях. Обструкции и блокирование становятся практически нормой поведения российской делегации в ТКГ", - отметил Кравчук, добавив, что Россия демонстрирует неуважение к нормам и принципам международного права.

В частности, на оккупированных территориях Украины ограничивается свобода передвижения, а также отсутствует безопасный и надежный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в том числе к временно неконтролируемому участку украинско-российской границы и временно оккупированному Крыму.

Кравчук также подчеркнул, что обычной практикой стало незаконное пересечение неподконтрольного Украине участка границы российскими грузовыми эшелонами и автомобильными колоннами, которые доставляют на временно оккупированную территорию вооружение, боеприпасы и персонал.

"На сегодня уже никого не вводят в заблуждение попытки России убедить международное сообщество в том, что в Украине нет российских войск, оружия или наемников. Фактически Российская Федерация превратила отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым в свой крупный военный форпост", - считает глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук напомнил, что Россия продолжает незаконно выдавать сотни тысяч российских паспортов украинским гражданам, проживающим на оккупированных территориях.

Он заверил членов Совбеза в том, что Украина будет продолжать прилагать необходимые усилия для урегулирования конфликта. "Мы ожидаем такого же подхода и от российской стороны", - резюмировал он.

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Оккупация Крыма Россией: что нужно знать

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марта 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

Саммит по запуску Крымской платформы может состояться в мае следующего года.

«Крымская платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый - наивысший - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Украинский план действий по Донбассу

5 ноября украинская делегация в ТКГ обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу: вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года; отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства; восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ; увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. человек); только при выполнении первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

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Автор: Антонина Доломанжи