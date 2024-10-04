Сейчас единовременная федеральная выплата за заключение контракта составляет 400 тыс. рублей.

Россия планирует набрать на контракт с Минобороны РФ не менее 225 тыс. человек в ближайшие три года, обнаружили "Важные истории".

По данным журналистов, российские власти заложили на единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны 90 млрд рублей - по 30 млрд рублей ежегодно. Это указано в проекте расходов федерального бюджета на 2025-2027 годы.

Отмечается, что сейчас единовременная федеральная выплата за заключение контракта составляет 400 тыс. рублей. Президент РФ Путин поднял ее до этого уровня 31 июля, ранее она составляла 195 тысяч.

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"Если выплата не изменится, то заложенных средств хватит, чтобы за три года набрать 225 тыс. новых контрактников. Если же за заключение контракта будут выплачивать 195 тыс. рублей, как было раньше, это позволит набрать 461,5 тыс. человек", - отмечает издание.

Утверждается, что только за прошлый год контракт с МО РФ заключили 345 тыс. человек. С начала 2023 по середину 2024 года число новых контрактников достигло 511 тыс. человек, а запланированная в бюджете сумма может увеличиться.

Издание также написало, что Минобороны РФ может завышать данные о количестве контрактников. К апрелю 2024 года контракты заключили 640 тыс. человек, но выплаты получили только 426 тыс. человек.

Война в Украине - ликвидация оккупантов

На войне в Украине ликвидировали оккупанта-отца 14 детей. Он подписал контракт когда в регионе подняли выплату за контракт с Минобороны до миллиона рублей.

У него 11 детей от первого брака и трое от второго. Старшей дочери 22 года, младшему сыну 9 месяцев. 11 из его детей ­­- несовершеннолетние.

Контракт 44-летний Авраам Мэлех заключил в июле 2024 года. В начале июля власти Татарстана подняли единовременную выплату до миллиона рублей, а также провели вербовочный телемарафон, а уже в сентябре Мэлех был ликвидирован.

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