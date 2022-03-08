По данным военных, перегруппировка противником осуществлялась в течение суток.

Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с нанесением ракетных ударов, сосредоточившись в частности на окружении Киева с его дальнейшим увлечением.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В течение суток противником осуществлялась перегруппировка для организации штурма Киева. Для штурма оккупанты планируют привлечь наиболее боеспособные части и подразделения из состава полка специального Росгвардії имени Рамзана Кадырова (Грозный), 27 отряда Спн "Кузбасс" (Кемерово), 604 центра Спн "Витязь" (Москва) Росгвардии и частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер")", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, на Полесском направлении противник силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий ВС РФ, Тихоокеанского Флота Восточного военного округа и Воздушно-Десантных Войск ВС РФ сосредоточился в районах населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов.

"На направлении н. п. Бышев противник силами до двух БТГр из состава 36 общевойсковой армии ВС РФ совершил маневр и пытается продвигаться дальше", - говорится в сообщении.

На направлении н. п. Тарасовщина, Раковка противник из состава 98-й воздушно-десантной дивизии во взаимодействии с БТГр 155 отдельной бригады морской пехоты после форсированием р. Ирпень в районе Раковка начал наступательные действия, но понес значительные потери в живой силе и технике, потерял часть наступательного потенциала и был остановлен.

Напомним, также в Генштабе сообщают, что противник деморализован из-за больших потерь в живой силе и военной технике, на отдельных направлениях прибегает к дезертирству.

Вас также могут заинтересовать новости: