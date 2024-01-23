Российские войска все время пополняют свои силы, рассказывают защитники.

Расположенный по обе стороны линии фронта небольшой городок Авдеевка стал эпицентром войны на Украине. Обороняющие его украинские бойцы рассказали о том, какие беспощадные и изматывающие "мясные штурмы" устраивает там Россия, передает CNN.

"Среди руин сталкиваются российские и украинские войска, на которых охотятся беспилотники, а иногда и танки. Потери тяжелые с обеих сторон, но особенно среди российских войск, которые бросали волну за волной против укрепившихся украинских защитников", - говорится в публикации.

Отмечается, что украинские бойцы описывают по сути "адские" сцены.

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"Мертвые солдаты просто лежат там замороженные… Никто их не эвакуирует, никто их не забирает. Такое ощущение, что у людей нет конкретной задачи, они просто идут и умирают", - рассказал офицер группы спецназа "Омега".

При этом российские войска все время пополняют свои силы, указывает CNN со ссылкой на бойцов.

К примеру, командир украинского подразделения беспилотной разведки в городе "Терен", заявил, что даже если за день им удается уничтожить от 40 до 70 военнослужащих РФ, "на следующий день они пополнят свои силы и продолжат атаковать". По его словам, за 18 месяцев боев вокруг Авдеевки его пилоты из 110-й механизированной бригады убили по меньшей мере 1500 россиян. Тем не менее, они продолжают приходить.

"Битва превратилась в изнурительный бой, сочетающийся с, казалось бы, хаотичными атаками России против ограниченных, но решительных ресурсов и живой силы украинцев", - пишет CNN.

Командир разведки "Терен" прямо заявил, что Украине не хватает вооружения и техники для победы над Россией. По его словам, украинцы вынуждены быть лучшими во всем и более изобретательными из-за своих ограниченных ресурсов.

"В начале войны их преимущество в беспилотниках было в 10 раз больше нашего. На данный момент я считаю, что мы достойный соперник в дроновом формате. Мы освещаем небо круглосуточно", - сказал он.

Снайпер спецназа с позывным "Бесс" считает, что удержание Авдеевки теперь является вопросом численности, ведь российские атаки не прекращаются.

"На передовой боевой дух солдат, с которыми разговаривал CNN, был высоким. Солдаты, уставшие, но редко недовольные, признали, что подкрепление обеспечит долгожданное увеличение их ротации за пределами линии фронта. Однако пока это остается далекой надеждой, поскольку в Авдеевке борьба продолжается", - констатировали в издании.

Бои за Авдеевку - актуальное

Как сообщал УНИАН, российские войска с начала наступления на Авдеевку потеряли 531 единицу военной техники - 169 танков, 293 ББМ и 12 мобильных средств пехоты. А ВСУ потеряли во время оборон Авдеевки 20 танков, 14 ББМ и три мобильных транспорта пехоты, свидетельствуют данные Oryx naalsio Group.

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