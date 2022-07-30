МККК и ООН, выступавшие гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнопленных, должны немедленно инициировать международное расследование преступления.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) заявили, что РФ до сих пор не предоставила Украине списки погибших и раненых в результате теракта в Еленовке украинских защитников, которые содержались в колонии.

Об этом сообщается в Telegram Координационного штаба.

Отмечается, что 29 июля, сразу после появления информации об убийстве украинских защитников, которые содержались в колонии Еленовки, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обратился к представителям противника с требованием предоставить списки всех погибших и раненых в результате теракта. В обращении говорилось о том, что все раненые должны получить надлежащую медицинскую помощь, а тела погибших воинов должны быть возвращены для надлежащего захоронения.

"Сейчас представители оккупанта не предоставили никакого ответа на обращение", - сообщает КШППО.

Штаб отмечает, что Международный комитет Красного Креста и Организация объединенных наций, которые выступали гарантами сохранения жизни и здоровья украинский военнопленных, должны немедленно инициировать международное расследование преступления и добиваться наказания всех причастных. Также Украина требует проведения международной инспекции по проверке условий содержания украинских военнопленных.

"Преступление, которое произошло в Еленовке, грубо нарушает международное право, национальные законодательства и нормы человеческой морали. Наказание для всех причастных к планированию и совершению теракта должно быть самым строгим и неотвратимым", - отметили в координационном штабе.

В то же время отмечается, что несмотря на это показательно жестокое преступление казни украинских защитников, координационный штаб продолжает работу по обмену и возвращению защитников Украины домой.

Напомним, в пятницу, 29 июля, пророссийские боевики заявили о гибели 50 украинских бойцов, в том числе "азовцев", в результате удара по Еленовской колонии.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что жители оккупированной Еленовки информировали о работе российских "Градов" по колонии, где содержались украинские военнопленные.

Затем была выдвинута версия, что здание исправительного учреждения, где содержались украинские защитники, могли взорвать изнутри.

По данным ГУР МО взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должны были специально оборудовать для содержания пленных, выведенных из "Азовстали".

Разведка и СБУ сообщили, что колонию взорвали наемники ЧВК "Вагнера" ("Лига"). Это сделали для сокрытия фактов расхищения средств, которые выделялись на содержание украинских пленных.

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