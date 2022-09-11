Кроме того, ежедневно подрастает 2-3 тыс. россиян, достигающих 18-летнего возраста, которых можно призвать в армию.

Руководство России держит людей в "темноте" и бедности, чтобы ими легче было управлять. Кремль может привлечь к войне около 300-400 тысяч зомбированных россиян, у которых в жизни есть лишь водка.

Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула в эфире телеканала "Эспрессо".

"Вы не представляете жизни в российской глубинке - это полуразрушенные города и села. В этой жизни есть только водка да одна цель - умереть за Россию. Таких людей 300-400 тыс. найдется. Кроме того, ежедневно подрастает 2-3 тыс. россиян, которые достигают 18-летнего возраста", - пояснил эксперт.

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По словам Притулы, за пол года в России где-то 300 тыс. людей, которых можно призвать сейчас.

"Они выросли" зазомбированными " во время правления Путина. Они не видели другой жизни. Руководство РФ может распоряжаться этим контингентом, из которого только 2-3% способны мыслить", - подытожил он.

Напомним, украинские защитники ликвидировали за прошедшие сутки, 10 сентября, еще около 400 российских оккупантов. Всего уничтожено около 52 650 захватчиков.

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