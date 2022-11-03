По данным нашей разведки, такие планы обсуждаются в Генштабе Вооруженных сил РФ.

Россия может попытаться открыть "второй фронт" на севере Украины, если сформирует достаточно большую и хорошо вооруженную группировку.

В Генштабе вооруженных сил РФ сейчас обсуждают возможность возвращения к тактике "больших клещей" для окружения Сил обороны на Донбассе и в Харьковской области. Военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге заявил, что предпосылок для ее реализации пока не создано.

По его словам, для этого российские войска должны двигаться в направлениях Сумы и Запорожье-Днепр.

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"По данным нашей разведки, такие планы обсуждаются в Генштабе Вооруженных сил РФ. Планы обсуждаются, но если на Запорожском направлении еще какие войска есть, то на Сумском направлении группировки нет совсем", - добавил эксперт.

По мнению Жданова, для реализации этого плана россиянам нужно сформировать на северных границах Украины группировку в составе 50-70 тысяч человек с тяжелой техникой на вооружении.

"С точки зрения логики РФ открытие второго фронта было бы для нее очень выгодным, чтобы растянуть усилия Украины и заставить нас сражаться на два фронта. Но это возможно лишь при условии формирования такой группировки в Курской или Брянской области или в Беларуси. А это перспектива на январь и даже ближе к февралю. Потому что этой группировке надо дать танки, артиллерию, боеприпасы, топливо и все остальное. Для России в нынешней ситуации очень проблематично создать такую группировку", - подытожил он.

Наступление со стороны Беларуси

Полномасштабная война в Украине началась 24 февраля. Вторжение происходило из России, а также с территории Беларуси, откуда двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

Журналисты проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под белорусским Гомелем и пришли к выводу, что туда прибывают войска РФ и новая техника.

20 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов заявил, что угроза наступления с территории Беларуси остается.

По данным Генштаба, на Волынском, Житомирском и киевских направлениях обстановка стабильная. Украинские защитники пока не фиксируют признаков формирования наступательных группировок противника.

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