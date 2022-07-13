До конца осени Россия попытается захватить Донбасс и ей это не удастся.

Если Украина не отвоюет Херсон и не отстоит Донбасс, то весной 2023 года Россия снова может начать наступательные операции. При таких условиях в опасности будут находиться Николаев, Одесса и Киев.

Об этом рассказал ТСН.uа исполнительный директор Украинского института будущего и экс-советник главы Министерства внутренних дел и руководителя Офиса президента Виктор Андрусив.

"Проблема всех прогнозов в том, что ситуация постоянно меняется. То есть мы можем делать прогноз из ситуации по состоянию на сегодня. Сейчас я вижу ситуацию так: до конца осени Россия попытается захватить Донбасс и ей это не удастся. Зиму она возьмет на переоценку всех своих возможностей. Если мы еще и отобьем Херсон и юг, то шансов, что Россия будет продолжать наступательную войну, очень мало. Если Россия захватит Донбасс, а мы не отобьем Херсон, то, вероятнее всего, весной будут новые военные операции. Их будет два - это наступление на Николаев и Одессу, и возвращение наступления на Киев. Поэтому очень важно отстоять Донбасс и отбить Херсон", - сказал Андрусив.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт Олег Жданов заявил, что российское общество после слов президента страны Владимира Путина о том, что "Россия еще не начинала воевать", начало интересоваться, а почему аж 5 месяцев продолжается так называемая "спецоперация".

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