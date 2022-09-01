На Венецианском кинофестивале были показаны имена детей, которых убила Россия в Украине.

Россия хочет, чтобы мир совершил три ошибки: привык к войне, смирился с войной и забыл о войне, но этот замысел никогда не должен осуществиться.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам Венецианского кинофестиваля.

Он отметил, что война, которую Россия ведет против Украины 189 дней это драма, основанная на реальных событиях. "Воплощена в жизнь реальными извергами, убийцами, палачами, террористами. Трагедия не в сопровождении гениальной музыки Морриконе, а гадких частушек и звуков взрывов, выстрелов, сирен воздушной тревоги", - подчеркнул он. По его словам, Россия говорит, что от войны, которая идет в Украине якобы устали Европа и мир. "Так говорит Россия. Этого хочет Россия. Этого Россия добивается. Примитивный сюжет в трех актах, чтобы мир сделал три драматические ошибки: привык к войне, смирился с войной, забыл о войне. Этот замысел никогда не должен воплотиться в жизнь", - подчеркнул президент Украины.

Відео дня:

Он подчеркнул, что очень важен голос каждого из кинематографической семьи мира.

Далее на экране были продемонстрированы титры с именами украинских детей, которых убила Россия. Зеленский отметил, что каждый раз, когда кто-то говорит об усталости от Украины, следует вспомнить эти титры. "Устать от Украины – значит отмахнуться от этих имен. Забыть эти имена. Я уверен, что весь цивилизованный мир не сделает этого, никогда не сдастся, будет с Украиной до конца, до победного конца, когда правда и справедливость услышат аплодисменты", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, по данным ОП, более 1,5 миллиона тонн нашего продовольствия уже экспортировано морским путем из трех портов.

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