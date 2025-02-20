Главная цель этого информационного вброса - посеять сомнение, считает эксперт.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы наступлении России в Сумской области было нацелено не на украинцев, а на США. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный аналитик, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Во-первых, они хотят в этом убедить наших пока партнеров из США. Эти разговоры, что они не атакуют энергетические объекты, что они уже освободили Курщину или атакуют на Сумщине. Это рассчитано на внутреннего потребителя, очевидно. Это направлено не только на переговорщиков в США, но и на обычных людей в Европе", - сказал Гетьман.

Он добавил, что эти слова были озвучены не для того, чтобы убедить кого-то. В первую очередь, объясняет Гетьман, Россия таким образом пытается посеять сомнение среди людей.

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"Нет задачи убедить человека в ложной информации. Эта информация полностью проверяется. Поверить в то, что так произошло, когда нет других подтверждений очень трудно. Но это не является задачей этого информационного вброса. Они ставят цель, чтобы максимально большое количество людей начали сомневаться. А может действительно они говорят правду, а может нас обманывают? Возможно информация официальных источников ложная? Это и есть цель информационной информации", - добавил Гетьман.

Наступление РФ на Сумскую область: что известно

Накануне Владимир Путин заявил, что российские оккупанты якобы пересекли границу Украины в Сумской области и начали там наступление. Впоследствии в Генштабе сообщили, что российские провокации на границе действительно были, однако речь шла о российской ДРГ, а не полноценном наступлении.

Между тем в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины объяснили, что сейчас на территории Курской области Россия не имеет столько резервов, чтобы начать наступление в сторону украинской границы.

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