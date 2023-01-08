Накануне Буданов анонсировал крупное наступление ВСУ.

В Москве возникла "дилемма" в связи с возможным прорывом украинскими силами оборонительных рубежей ВС РФ на двух направлениях, считает британская разведка.

В своем ежедневном отчете аналитики отмечают укрепление Россией обороны в центральной части Запорожской области и на юге Украины – особенно между Васильевкой и Ореховым. На этом участке фронта оккупанты сохраняют большие силы.

"То, как Россия работает над улучшением обороны, свидетельствует о том, что командование, скорее всего, озабочено возможностью крупных украинских наступательных действий в двух направлениях: либо на севере Луганской области, либо на Запорожье", - утверждает британская разведка.

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Аналитики объясняют, что крупный украинский прорыв в Запорожской области серьезно подорвет жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область России и Крым. А украинский успех в Луганске еще больше подорвет декларируемую Россией военную цель "освобождения" Донбасса.

"Решить, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм для россиян", - говорится в отчете.

Украина готовит крупное наступление

Об этом накануне рассказал глава ГУР ПО Кирилл Буданов. По его словам, ВСУ пойдут на оккупантов уже этой весной.

Косвенно заявление Буданова подтверждают анонсированные Западом пакеты военной помощи, куда впервые вошли наступательные виды вооружения, в том числе легкие танки от Франции и БТР Bradley от США.

20 января состоится очередное заседание в формате "Рамштайн", на этом фоне глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что ожидает от западных партнеров поставок боевых танков.

В Пентагоне, в свою очередь, пока не подтверждают передачу Украине танков Abrams, однако этого и не исключают.

Вместе с тем есть и сообщения подготовки к наступлению самой России. По данным разведки, Москва собирается бросить в качестве "мяса" на фронт еще 500 тысяч человек.

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