Россияне не покидают намерений развивать наступательные действия и концентрируются на двух направлениях.

Широкомасштабное наступление России на сегодня невозможно. Противник просто физически не может сконцентрировать такие силы и средства, которые обеспечили бы ему наступление на всех фронтах, пояснил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона.

В то же время он допустил, что такой шанс есть у ВСУ. В ответ российские войска переходят к обороне на ряде участков.

"Возможно ли проведение каких-то наступлений или контрнаступлений на наших условиях на каких-то отдельных направлениях? Да. И мы уже сегодня видим концентрацию тех сил и средств, которые накапливаются в Луганской области, видим постоянные перемещения противника на юге с целью создать, по меньшей мере на первом этапе, оборонительные возможности, чтобы остановить наше наступление", - сказал он.

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По словам Грабского, россияне не покидают намерений развивать наступательные действия и концентрируются на двух направлениях.

"В перспективе (россияне хотят) создать предпосылки каких-то наступательных операций как на южном, так и восточном направлении", - пояснил эксперт.

Наступление России зимой – что говорят

Накануне в интервью "The Economist" Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что "даже не сомневается, что россияне пойдут в новое наступление", уточнив, что для этого РФ готовит 200 тысяч резервистов.

Это согласуется с мнением главы МИД Дмитрия Кулебы, перед этим отметившего, что Кремль, несмотря на военные поражения, все еще хочет оккупировать всю Украину уже в январе-феврале.

Западные аналитики считают "крайне маловероятным" захват Киева в случае повторного наступления россиян. В Институте изучения войны объясняют, что российская армия сильно деградировала, а украинцы, наоборот, учли все нюансы предыдущей кампании.

Сейчас многие эксперты уже согласны, что участие Беларуси в войне на стороне Путина – это уже, скорее, вопрос времени.

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