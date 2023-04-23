Повреждены линии электропередач, коммунальное здание, жилые дома и гаражи.

Российские оккупанты атаковали Никополь (Днепропетровская область) с беспилотника, один человек ранен, двое травмированы.

Об этом сообщил в Facebook городской голова Никополя Александр Саюк. "Утром российские войска совершили обстрел Никополя из беспилотного летательного аппарата. К сожалению, 1 человек ранен, 2 травмированы на сейчас", - сообщает он. Также чиновник отметил, что повреждено коммунальное здание, два частных жилых дома, гаражи, автомобиль.

"Специалисты работают над восстановлением поврежденных линий электропередач. Вся инфраструктура работает, коммунальные предприятия выполняют свою работу", - сообщил Саюк.

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Ситуация в Никополе - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, Никополь и район почти ежедневно обстреливает враг. 17 апреля россияне в очередной раз атаковали мирных людей. В течение дня враг обстреливал Никопольский район. Ранен 42-летний мужчина, он получил осколочные поражения и был госпитализирован.

В тот же день в результате обстрела Никополя была повреждена линия электропередачи, вышки мобильной связи, учебное заведение, медицинское учреждение, частное предприятие, дома. Произошел пожар в 2-х этажном нежилом здании.

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