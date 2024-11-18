Удар баллистикой по дому в Сумах: число погибших возросло до 11, из них двое детей (фото)

Ранения различной степени тяжести получили около 70 человек.

Число погибших в Сумах от удара баллистикой по жилому дому в густонаселенном районе города возросло до 11, из них двое - дети.

Как сообщила Сумская областная военная администрация, ранения различной степени тяжести получили около 70 человек.

"Сумская община: осуществлены ракетные удары (2 взрыва). В результате удара по жилому массиву, к сожалению, 11 погибших, из них 2 ребенка и 68 травмированных, из них 10 детей", - говорится в сегодняшнем сообщении.

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Чуть позже в ОВА обнародовали информацию о ликвидации последствий нанесенных врагом ракетных ударов 17-18 ноября по густонаселенному жилому микрорайону и объектам критической инфраструктуры Сум.

Всего в результате этих ударов ранения различной степени тяжести получили 84 человека, из них 11 - дети. В реанимации находятся 11 человек, из них 6 детей.

"Погибло 11 человек, из них двое детей", - подтверждается предварительная информация по погибшим.

Согласно данным ОВА, российские оккупанты применили баллистические ракеты в кассетном снаряжении, которые имеют большое поражающее действие. Ликвидация последствий продолжается.

Сумской городской голова Александр Лысенко сообщил, что сегодня и завтра в Сумах объявлены Дни траура.

Война в Украине - удары по Сумской области

Как сообщал УНИАН, вечером в воскресенье, 17 ноября, российские террористы ударили по Сумской области баллистикой. В результате удара произошло попадание в многоэтажку областного центра. По данным прокуратуры, удар был нанесен около 20:37.

По состоянию на вчера было известно о 10 погибших, еще 51 человек пострадал.

В прокуратуре сообщили возраст двух погибших детей - россияне убили 9-летнего мальчика и 14-летнюю девушку.

Уже ночью стало известно, что враг нанес повторный удар по региону, поразив критическую инфраструктуру. после этого в Сумах пропал свет.

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