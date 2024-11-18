Захватчики атаковали критическую инфраструктуру.

В ночь на понедельник, 18 ноября, российские захватчики нанесли повторный ракетный удар по украинскому городу Сумы.

В 00:07 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что в направлении города летит ракета, вскоре там услышали взрывы. В Сумской областной военной администрации пишут, что под ударом оказалась критическая инфраструктура:

"Сегодня в 00:10 ночи враг нанес ракетный удар (вероятно баллистической ракетой) по критической инфраструктуре города Сумы. Сейчас исчез свет в городе. Аварийные службы работают. Последствия удара устанавливаются".

Удар по дому в Сумах

Как сообщал УНИАН, вечером оккупационная армия РФ атаковала город баллистической ракетой, попав в многоквартирный жилой дом.

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В результате обстрела повреждены несколько многоэтажек и автомобилей. По последней информации Министерства внутренних дел, российский удар унес жизни двух детей и восьми взрослых, еще пятеро детей и 46 взрослых пострадали.

18-19 ноября в Сумах объявлены дни траура по погибшим в результате удара оккупантов по городу. На месте атаки продолжали работать спасатели и полицейские.

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