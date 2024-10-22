Россия нанесла удары по городу ночью и утром.

Российские оккупанты в ночь на 22 октября ударили по Сумах, используя ударные Бпла типа Shahed. В результате атаки погибли три человека, среди которых один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА.

По информации военной администрации, вражеские беспилотники попали в жилые дома частного сектора города. Всего в небе над Сумщиной украинские зенитчики сбили 25 вражеских "шахедов".

Кроме того, утром 22 октября армия РФ нанесла еще один удар по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры в городе.

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"Последствия утренней атаки уточняются, противовоздушные бои продолжаются. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - добавили в сообщении.

Обстрелы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия в ночь на 21 октября атаковала Киев, используя ударные дроны типа Shahed. В частности воздушная тревога продолжалась в течение 5 часов. Тогда падение обломков было зафиксировано сразу в нескольких районах города.

Также стало известно, что РФ нанесла удар по Харькову вечером 20 октября, в результате чего были ранены 10 человек. В частности враг для атаки использовал четыре авиабомбы и гибридные ракеты-бомбы "Гром-Е1".

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