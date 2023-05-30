4 человека пострадали от осколочных ранений.

Россия в ночь на 30 мая 2023 года атаковала Киев и область. Глава полиции Киевщины Андрей Небитов в своем Телеграмм-канале сообщил, что поступило уже более 50 сообщений от граждан о повреждении домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей.

"К сожалению, имеем 4 пострадавших от осколочных ранений. Полиция фиксирует каждое преступление армии России, за которые, безусловно, будет ответственность", - написал он.

Также Небитов опубликовал серию фото, на которых видны последствия повреждений в результате ночной атаки РФ на Киевскую область. Кроме того, он подчеркнул, что гордится украинскими силами ПВО.

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Россия атаковала Киев и область в ночь на 30.05.2023

Российские оккупанты в ночь на 30 мая нанесли удары по Киеву, в результате попадания обломков горела многоэтажка, есть одна жертва и пострадавшие.

Атака "Шахедами" была массированной и осуществлялась с разных направлений. Воздушная тревога длилась почти три часа.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, силами украинской ПВО уничтожены 29 ударных БпЛА из 31. Почти все дроны поражены на подступах столицы и в небе Киева.

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