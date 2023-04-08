Новый забор российские захватчики обустраивают на подходах к административному зданию Запорожской АЭС.

Российские оккупанты устанавливают дополнительный забор, чтобы оградить подъезды к ЗАЭС, фактически расширяя закрытый периметр вокруг Запорожской атомной электростанции.

"Отныне работники Запорожской атомной станции не будут доезжать прямо до нее, как это было всегда, а часть пути будут преодолевать пешком", - говорится в сообщении "Энергоатома".

Так, рейсовые автобусы для персонала ЗАЭС, которые доставляют атомщиков на работу, больше не будут курсировать до финального пункта маршрута: преградой станет новый забор, который захватчики обустраивают на подходах к административному зданию станции. Для этого они уже начали рыть землю.

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"Поэтому маршрутные автобусы доезжают только до кольца, где работников ЗАЭС высаживают, и дальше они должны просто идти. Таким образом рашисты фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, как будто готовя ее к обороне. А проще говоря: они боятся так, что не останавливаются даже перед незаконным строительством на территории атомного объекта", - отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что ЗАЭС принадлежит Украине, и "никакие заборы не помешают вернуть станцию под контроль государства и законного оператора - "Энергоатома".

Захват Россией Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, 30 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси после визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию сообщил, что ее больше невозможно защитить.

7 апреля "Энергоатом" сообщил, что накануне вечером оккупанты в масках ворвались в одно из помещений временно оккупированной ЗАЭС и забрали четырех работников службы физической защиты станции. Их вывезли в неизвестном направлении.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что чем дольше продлится российская оккупация Запорожской атомной станции, тем больше будет угроза безопасности Украины, всей Европы и мира.

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