Операция провалилась из-за очень плотной обороны противника.

Небольшая группа украинского спецназа пыталась отбить у оккупантов Запорожскую АЭС. Военным удалось на небольших лодках добраться до берега, но основные силы не смогли высадиться из-за мощного огня врага.

Из-за этого операция, которая произошла ночью 19 октября 2022 года, провалилась. Об этом сообщает The Times со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, согласно плану предполагалось провести пехотный бой, что не позволило бы россиянам применить артиллерию на территории атомной станции. Источник США подтвердил, что для этой операции Штаты предоставили Украине разведданные "в срочном порядке".

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"Россияне построили очень плотную оборону, все заминировали", — рассказал неназванный офицер спецназа ВСУ журналистам.

По его словам, десантников начали обстреливать еще в воде. Далее враг подтянул танки и артиллерию. ВСУ в ответ вели огонь из РСЗО Himers по российским войскам на берегу Днепра.

"Меньшими группами, да, мы наступали, прорывались и боролись с ними. Но с большой группой это было невозможно, поскольку они прятались повсюду", — отметил источник.

Украинские военные пытались поразить российские танки, но это было трудно сделать, двигаясь по воде. В частности, катерам приходилось маневрировать, чтобы попытаться атаковать Энергодар с противоположного фланга, но постоянный шквал огня в конце концов заставил украинские силы отступить.

"Много жизней было спасено благодаря командующему этой операции. Когда он понял, что это будет очень-очень сложно и мы понесем большие потери. Вместо того, чтобы бессмысленно сказать: "Вперед!" он решил, что мы можем отступить", — пояснил офицер.

По мнению издания, попытка захватить ЗАЭС среди чиновников считается спорной. Глава "Энергоатома" Петр Котин убежден, что очень опасно проводить такие операции наряду с ядерными материалами. Так, любое повреждение может привести к катастрофе, которая ударит по всему миру. Для освобождения ЗАЭС украинским войскам необходимо провести успешное контрнаступление на юге, продвинуться в Мелитополь.

"Мы видим прогрессирующую деградацию станции во всех направлениях — самой площадки, оборудования и персонала; все виды программ, которые в обычное, мирное время считались бы неприемлемыми", — добавил Котин.

По его словам, сейчас все ожидают того, что может произойти "что-то плохое".

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в конце марта во второй раз посетил Запорожскую АЭС с момента ее временной оккупации россиянами. После этого он заявил, что защищать станцию больше невозможно, поскольку вокруг нее растет военная активность.

По данным Центра национального сопротивления, рашисты продолжают давить на персонал ЗАЭС-в застенках они заставляют работников принимать паспорт РФ.

На днях российские оккупанты вломились в одно из помещений временно захваченной Запорожской АЭС и похитили четырех сотрудников. Их местонахождение на текущий момент неизвестно.

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