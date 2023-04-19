В результате обстрела повреждены транспортные средства, люди не пострадали.

Россияне продолжают обстреливать Херсон и уничтожать инфраструктуру города. В частности, 19 апреля российские захватчики обстреляли автобусный парк в Херсоне.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Час назад враг ударил по автобусному парку - повреждены транспортные средства", - отметил глава ОВА.

Видео дня

При этом Прокудин добавил, что среди граждан пострадавших нет.

Война в Украине - обстрелы Херсонщины

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Херсонской области противник совершил 79 обстрелов, выпустив 350 снарядов из тяжелой артиллерии и беспилотников. Погиб один человек, еще 10 - получили ранения.

В частности, в результате утреннего обстрела центра Херсона 18 апреля погиб человек. Также были ранены семь людей. Отмечалось, что российские оккупанты ударили по району рынка.

А, например, 13 апреля в Херсонской области от обстрелов погибли два человека и два получили ранения. Кроме того, враг сбросил авиабомбу на школу.

Вас также могут заинтересовать новости: