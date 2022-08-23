Работник был госпитализирован, но от полученных тяжелых ранений через несколько часов скончался в реанимации.

Из-за обстрелов Энергодара 22 августа был ранен работник Запорожской АЭС, который впоследствии скончался в реанимации.

Об этом написал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

"Вчера, 22 августа 2022 года, в результате обстрела автомобиля такси в Энергодаре получил ранения работник Запорожской АЭС – слесарь цеха тепловой автоматики и измерений Владислав Митин, 1996 года рождения", - написал он.

По словам Орлова, работник был госпитализирован, но от полученных тяжелых ранений через несколько часов скончался в реанимации.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Государственной Думе Российской Федерации анонсировали "жесткое заявление" по Украине, адресованное Организации Объединенных Наций и международным парламентским организациям.

Российский политик Сергей Миронов сказал, что оно будет связано с обстрелами Запорожской атомной электростанции, в которых РФ обвиняет Украину.

Напомним, что российские оккупанты контролируют Запорожскую АЭС с 4 марта. Они неоднократно обстреливали территорию станции и даже повредили ряд объектов.

Ранее Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал из ЗАЭС.

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