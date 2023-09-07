Речь идет о пропагандистской деятельности РФ, которую оккупанты пытаются максимально распространить на временно оккупированных территориях.

Оккупанты завезли на временно не подконтрольные Украине территории Луганской области 750 тысяч школьных учебников, способных исказить представление детей об украинской истории.

Подавляющее количество книг - об "истории РФ", которая играет ключевую роль в системе "образования", которую планирует ввести в украинских школах Россия, отмечает Центр национального сопротивления.

Там указывают, что эти книги привозят на замену украинским учебникам. Последние изымают из школьных библиотек и сжигают.

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"В этой системе школы являются по сути очагами пропагандами и главной их функцией является промывка мозгов украинским детям. Это лишь часть целенаправленной политики врага направленной на уничтожение целого поколения нашей нации", - указывает ЦНС.

Оккупанты опустошили библиотеки Мариуполя

Напомним, в июле советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты "опустошают" местные библиотеки в поисках художественных книг и учебников, написанных на украинском языке. Свое преступление россияне оправдали тем, что якобы отвозят эти материалы "на хранение".

"Видимо слово "библиотека" - уже экстремизм с точки зрения россиян, как и образование", - указывал чиновник.

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