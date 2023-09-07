РФ завезла на Луганщину 750 тысяч учебников с искаженной историей об Украине / фото УНИАН

Оккупанты завезли на временно не подконтрольные Украине территории Луганской области 750 тысяч школьных учебников, способных исказить представление детей об украинской истории.

Подавляющее количество книг - об "истории РФ", которая играет ключевую роль в системе "образования", которую планирует ввести в украинских школах Россия, отмечает Центр национального сопротивления

Там указывают, что эти книги привозят на замену украинским учебникам. Последние изымают из школьных библиотек и сжигают. 

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"В этой системе школы являются по сути очагами пропагандами и главной их функцией является промывка мозгов украинским детям. Это лишь часть целенаправленной политики врага направленной на уничтожение целого поколения нашей нации", - указывает ЦНС.

Оккупанты опустошили библиотеки Мариуполя

Напомним, в июле советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты "опустошают" местные библиотеки в поисках художественных книг  и учебников, написанных на украинском языке. Свое преступление россияне оправдали тем, что якобы отвозят эти материалы "на хранение". 

"Видимо слово "библиотека" - уже экстремизм с точки зрения россиян, как и образование", - указывал чиновник.

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