Оккупанты завезли на временно не подконтрольные Украине территории Луганской области 750 тысяч школьных учебников, способных исказить представление детей об украинской истории.
Подавляющее количество книг - об "истории РФ", которая играет ключевую роль в системе "образования", которую планирует ввести в украинских школах Россия, отмечает Центр национального сопротивления.
Там указывают, что эти книги привозят на замену украинским учебникам. Последние изымают из школьных библиотек и сжигают.
"В этой системе школы являются по сути очагами пропагандами и главной их функцией является промывка мозгов украинским детям. Это лишь часть целенаправленной политики врага направленной на уничтожение целого поколения нашей нации", - указывает ЦНС.
Оккупанты опустошили библиотеки Мариуполя
Напомним, в июле советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты "опустошают" местные библиотеки в поисках художественных книг и учебников, написанных на украинском языке. Свое преступление россияне оправдали тем, что якобы отвозят эти материалы "на хранение".
"Видимо слово "библиотека" - уже экстремизм с точки зрения россиян, как и образование", - указывал чиновник.