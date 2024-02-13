Пока нет сведений о пострадавших в результате удара противника с воздуха.

Сегодня, 13 февраля, российская оккупационная армия атаковала Одессу ракетой Х-59.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг направил по Одессе эту управляемую авиационную ракету с самолетов тактической авиации, маневрировавших над акваторией Черного моря. "Силами противовоздушной обороны ракета сбита на подлете с моря в город. Обломками сбитой ракеты повредило недострой и остекление нескольких многоэтажных домов в прибрежной зоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью обеспечения безопасности местных жителей на месте падения обломков работают взрывотехники. Как уверяют военные, сейчас пострадавших людей не зафиксировали.

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Как сообщал УНИАН, недавно РФ атаковала Одесскую область, есть попадание по припортовой инфраструктуре. В частности, оккупанты запускали БПЛА типа Shahed-131/136 с интервалами - тремя волнами продолжительностью полтора, два с половиной и снова полтора часа.

Первую атаку (9 БПЛА) защитники отразили на 100%. Однако тогда обломок БПЛА повредил техническое сооружение припортовой инфраструктуры. Ранение получил работник предприятия. Потом враг попал дронами по припортовой инфраструктуре Подунавья - запустил 12 беспилотников. Там вражеские дроны попали в припортовые объекты, ранены 3 работника.

В то же время пострадала гражданская инфраструктура города Измаил. Ударом задело технические помещения промышленных и сервисных объектов, разбита дорога и несколько машин. В нескольких жилых домах украинцев повыбивало окна, повреждены, в том числе фасады, крыши.

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