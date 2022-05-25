По его словам, опытные кадры армии РФ уже убиты или ранены.

Оккупанты своей активностью выбивают свои кадровые резервы, что сыграет на руку Украине, когда она пойдёт в наступление после прибытия на фронт поставок по ленд-лизу.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Такими темпами они могут остаться без кадровых военных с опытом боевых действий, и через месяц, через два останутся с чевекашниками, резервом, добровольцами и люмпен-пролетариатом. Это не боевые кадры и профессиональные войска. Качество резко упадет, это уже не вполне даже будет армия", - отметил Арестович.

По его словам, опытные кадры армии РФ уже убиты или ранены.

"Мы думали, что они умные, но они ради призрачного тактического успеха готовы выпалить кадровый резерв. Они стачивают бригады до 20%, и на картах есть БТГ, а боеспособности нет. Они вышибают кадровое ядро. Штабы разбиты. Кадры, имеющие опыт - ранены и убиты", - считает Арестович.

"И когда мы пойдем в наступление, неважно, это будет в июле или августе, у них останутся срочники. И все это аукнется через несколько месяцев, когда Украина будет снова брать Северодонецк и Попасную", - добавил Арестович.

Напомним, ранее Арестович рассказал, где сейчас самая сложная ситуация на фронте.

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